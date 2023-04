'Perguntei se estava gostando, e ela disse que sim', diz Daniel Alves em novo depoimento

Depois, ele indicou que sairia primeiro do banheiro e que ela deveria sair depois. "Se eu a tivesse visto na saída, eu a teria parado para perguntar o que havia acontecido com ela, porque até então estava tudo bem", disse o jogador durante o depoimento, narrando sua quarta versão da história.

De acordo com as novas informações, ele começou o testemunho dizendo que a jovem de 23 anos e sua prima foram ao seu camarote privado por causa do garçom, que teria apresentado as duas quando ele e seu amigo Bruno chegaram ao local.

