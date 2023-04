Pérez vence GP do Azerbaijão da Fórmula 1

1) Sergio Pérez (Red Bull/Honda RBPT) 2) Max Verstappen (Red Bull/Honda RBPT) 3) Charles Leclerc (Ferrari) 4) Fernando Alonso (Aston Martin/Mercedes) 5) Carlos Sainz Jr. (Ferrari) 6) Lewis Hamilton (Mercedes) 7) Lance Stroll (Aston Martin/Mercedes) 8) George Russell (Mercedes) 9) Lando Norris (McLaren/Mercedes) 10) Yuki Tsunoda (AlphaTauri/Honda RBPT) 11) Oscar Piastri (McLaren/Mercedes) 12) Alexander Albon (Williams/Mercedes) 13) Kevin Magnussen (Haas/Ferrari) 14) Pierre Gasly (Alpine/Renault) 15) Esteban Ocon (Alpine/Renault) 16) Logan Sargeant (Williams/Mercedes) 17) Nico Hülkenberg (Haas/Ferrari) OUT) Valtteri Bottas (Alfa Romeo/Ferrari) OUT) Zhou Guanyu (Alfa Romeo/Ferrari) OUT) Nyck de Vries (AlphaTauri/Honda RBPT)

