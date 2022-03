Pérez se diz surpreso com pole e confessa que não esperava bater Ferraris

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após conquistar sua primeira pole position, o mexicano Sergio Pérez disse ter ficado surpreso com seu resultado no treino classificatório para o GP da Arábia Saudita. Além disso, o piloto da Red Bull Racing revelou que não esperava superar as Ferraris no Q3 e que estava focado na corrida deste domingo (27).

"Que volta, inacreditável! Posso fazer 1000 voltas e acho que não conseguiria superar essa, foi inacreditável. Não esperávamos igualar as Ferraris na qualificação, estávamos focados na corrida", confessou Pérez.

O mexicano anotou o melhor tempo em Jeddah: 1min28s200. Ele largará em primeiro amanhã (27), seguido pelos pilotos Charles Leclerc (1m28s225) e Carlos Sainz (1min28s402), ambos da Ferrari e que fizeram uma dobradinha no Bahrein. Seu companheiro de Red Bull, o atual campeão Max Verstappen (1min28s461), sairá em quarto.

Com o resultado final, Pérez conquistou a sua primeira pole position da carreira na F1. Também foi a a primeira vez que um piloto mexicano conseguiu o feito na categoria. Ele diminuiu cerca de sete décimos entre os tempos de suas melhores voltas no Q3 em comparação com o Q2.