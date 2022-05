Pérez faz melhor tempo, e Verstappen dá susto no 3º treino livre em Miami

Ranking do terceiro treino livre do GP de Miami:

Fernando Alonso (Alpine), Sebastian Vettel (Aston Martin), Mick Schumacher (Haas), Carlos Sainz (Ferrari), Kevin Magnussen (Haas), Alexander Albon (Williams) e Lando Norris (McLaren) completam o top 10 do sábado. As Mercedes de Lewis Hamilton e George Russel marcaram somente o 15º e 17º tempos.

Pérez anotou 1m30s304, pouco acima do 1min30s498 de Charles Leclerc. Max Verstappen fez o terceiro melhor tempo com 1min30s649 ao se recuperar de problemas nas duas sessões de sexta-feira e também de dois erros hoje, sendo que um deles quase rendeu batida no setor 3 da pista, quando concluía sua volta rápida já nos minutos finais. Não passou de um susto num dia em que a sessão ficou interrompida por um acidente com Esteban Ocon (Alpine).

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Sergio Pérez marcou o melhor tempo do terceiro treino livre do GP de Miami, nos Estados Unidos. A sessão deste sábado (7) marca a recuperação da Red Bull, que perdeu a ponta da tabela nos dois treinos de sexta-feira, dia em que Charles Leclerc (Ferrari) e George Russell (Mercedes) tinham sido os líderes.

