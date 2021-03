Penarol empata com Ypiranga e é eliminado da Copa do Brasil

Manaus/AM - Depois de um hiato de 9 anos da Copa do Brasil, o Penarol foi eliminado da Copa do Brasil ao empatar com o Ypiranga-RS na primeira fase da competição. O jogo aconteceu nesta quinta-feira (18), na Arena da Amazônia.

O Leão da Velha Serpa até saiu na frente do Ypiranga, aos 29 minutos do primeiro tempo, o atacante Henrique Bala marcou o primeiro gol. Mas, Jean Silva, atacante do time gaúcho, balançou na rede no último lance do primeiro tempo. O Penarol não conseguiu recuperar o fôlego da partida e não conseguiu criar oportunidades de gol no segundo tempo da partida.

Com o resultado, o Ypiranga encara o Fortaleza, no Ceará, na segunda fase da Copa do Brasil. Já o Penarol vai se dedicar ao Campeonato Amazonense. Na segunda-feira (22), às 15h, o time comandado pelo técnico Edmilson de Jesus recebe o Manaus FC pela terceira rodada, no estádio Floro de Mendonça, no município de Itacoatiara, interior do Amazonas.