Pelo grupo A, Inter Academy e Vingadores estreiam com vitórias na abertura do Barezinho Sub-12

Manaus/AM - Começou o Campeonato Amazonense sub-12 de 2023. Na quinta-feira (23), duas partidas deram início ao Estadual da categoria, na Arena Laranjeiras, pelo grupo A. No primeiro confronto, o Vingadores venceu de virada o Sul América por 2 a 1. No segundo, a Inter Academy goleou o América de Manacapuru por 4 a 0.

Sul América 1 x 2 Vingadores

No jogo de abertura, o Vingadores virou para cima do Sulão e levou os três pontos. Milton colocou o Sul América na frente aos 10 do primeiro tempo. Seis minutos depois, Sebastian igualou o marcador. Na etapa final, ele de novo, Sebastian, marcou o gol da virada do Vingadores.

América de Manacapuru 0 x 4 Inter Academy

No duelo seguinte do dia, a Inter Academy estreou goleando o time da Terra da Ciranda. Jhonatan foi o nome do jogo ao marcar três vezes, aos oito do primeiro tempo e aos dois e 10 da etapa complementar. Lucke também deixou sua marca no triunfo de estreia, aos 13 do segundo tempo.

Próximos jogos da 1ª rodada

O grupo B vai estrear no próximo domingo (26). Os jogos vão acontecer na Arena Laranjeiras. Às 17h30, Craques do Futuro e Guerreirinhos entram em campo e, às 18h30, será a vez de RB do Norte e Santos Manaus.

