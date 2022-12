Pelé ya no responde a la quimio y está en cuidados paliativos

También trató de ponerse en contacto con la dirección del hospital sobre la suspensión de la quimioterapia y la adopción de cuidados paliativos. El hospital no confirmó y tampoco negó la información. Solo reforzó que mantendría el contenido del comunicado divulgado este viernes. Kely Nascimento, hija del Rey, ha minimizado la gravedad del estado de salud de su padre a través de su perfil en una red social. "Los medios se están volviendo locos otra vez y quiero venir aquí y calmar los ánimos un poco. Mi papá está en el hospital, regulando la medicación. No voy a subirme a un vuelo para correr hacia allí. Mis hermanos están en Brasil, de visita, y yo llego en Nochevieja", publicó. "No hay sorpresas, no hay emergencia", concluyó Kely, quien agradeció el cariño de la afición. Pelé ha estado publicando en sus redes sociales durante el Mundial. El lunes (28), en el descanso entre Brasil y Suiza, con el marcador todavía 0-0, publicó en Twitter: "¿Cómo estáis después de este primer tiempo? Como diría mi amigo Galvão Bueno: Haya corazón. Yo creo en la victoria, ¿y tú?"

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.