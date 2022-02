Pelé recebe alta e deixa hospital após se recuperar de infecção urinária

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Pelé recebeu alta, no último sábado (26), e deixou o Hospital Albert Eintein, em São Paulo, após se recuperar de uma infecção urinária. O anúncio foi feito pelo hospital em nota divulgada na tarde desta segunda (28).

"O paciente encontra-se em condições clínicas estáveis, já curado de sua infecção urinária, e seguirá o tratamento do turmo de cólon, identificado em setembro de 2021", diz o comunicado assinado pelos médicos Fabio Nasri, geriatra e endocrinologista, Rene Gansl, oncologista, e Miguel Cendoroglo Neto, diretor-superintendente médico do hospital.

Pelé deu entrada no hospital no dia 13 de fevereiro para dar sequência ao tratamento do tumor de cólon, mas exames de rotina detectaram a infecção urinária.

O tumor no cólon direito, região do intestino grosso, foi identificado em setembro do ano passado, durante internação do Rei para exames de rotina. Ele chegou a ficar um mês hospitalizado, com algumas passagens pela UTI do Hospital Albert Einstein. O ex-jogador de 81 anos foi submetido a uma cirurgia e segue em tratamento quimioterápico desde então.