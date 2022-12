Pelé parabeniza Messi, Mbappé e Argentina

Como mostrou a Folha de S.Paulo no dia 2 de dezembro, o ex-atleta deixou de responder à quimioterapia e passou a receber cuidados paliativos. As filhas de Pelé reagiram, tentando tranquilizar os fãs.

"Hoje o futebol continuou a narrar a sua história, como sempre, de forma apaixonante. Messi vencendo sua primeira Copa do Mundo, como era merecido por sua trajetória. Meu querido amigo, Mbappé, marcando quatro gols em uma final. Que presente foi assistir a este espetáculo ao futuro do nosso esporte. E não poderia deixar de parabenizar ao Marrocos, pela campanha incrível. É muito bom ver a África brilhar. Parabéns, Argentina! Certamente Diego está sorrindo agora."

Pelé também exaltou o francês Mbappé, que não levou o troféu, mas saiu do Qatar como o artilheiro da competição, com oito gols marcados.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O perfil do Rei do Futebol no Instagram publicou um texto na tarde deste domingo (18) parabenizando a Argentina pelo tricampeonato mundial, conquistado após a vitória nos pênaltis sobre a França, na Copa do Mundo do Qatar.

