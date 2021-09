Pelé está internado há quase uma semana em São Paulo após exames de rotina

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pelé, 80, está internado desde a última terça-feira (31) no hospital Albert Einstein, em São Paulo. O ex-jogador, tricampeão mundial com a seleção brasileira, deu entrada no hospital para realizar exames de rotina, mas permanece sob os cuidados da unidade hospitalar desde então.

De acordo com o site G1, durante a bateria de exames foi identificado um problema de saúde no Rei do Futebol. A assessoria do Albert Einstein não informa qual o problema encontrado.

"Passa por uma bateria de exames de sangue, um check-up, colonoscopia, etc. Muito mais do que apenas testes físicos", disse o empresário de Pelé, Joe Fraga, à reportagem.

No dia em que Pelé se dirigiu ao hospital, sua equipe de comunicação informou que ele se encontrava bem de saúde, e que não havia desmaiado.

"Pessoal, eu não desmaiei e estou muito bem de saúde. Fui fazer meus exames de rotina, que não havia conseguido fazer antes por causa da pandemia. Avisem que eu não jogo no próximo domingo!", publicou a assessoria do ex-atleta em sua conta no Instagram.