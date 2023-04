Pela primeira vez na história, Amazonas chega à final de Barezão

Manaus/AM - Neste sábado (1º), o Amazonas FC empatou sem gols com o Nacional, mas venceu por 1 a 0 no placar agregado e se classificou para disputar a grande final do Campeonato Amazonense pela primeira vez. Agora, a Onça-pintada aguarda Manauara ou Princesa do Solimões para brigar pelo título inédito.

Como consequência da chegada à decisão do Barezão, o Amazonas também assegurou vagas inéditas na Copa do Brasil e Copa Verde de 2024. A vaga na Série D será repassada ao Manauara, vice-líder da fase de classificação, conforme o regulamento.

O sucesso à nível nacional veio ao clube da zona Leste antes mesmo do estadual, com o inédito acesso à Série C do Campeonato Brasileiro conquistado em 2022. Em 2019, no ano de fundação, a equipe foi campeã da Série B do Barezão e chegou à elite logo de cara, mas acumulou insucessos e quebras de expectativas nas últimas campanhas.

A trajetória do Amazonas em 2023 já era a melhor da história do clube na primeira divisão amazonense, pela simples participação na semifinal.

Em 2020 foi eliminado na fase de grupos. Em 2021, a eliminação ocorreu nas quartas de final para o São Raimundo. Já no ano passado, a eliminação aconteceu nas quartas de final para o Fast.