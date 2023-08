Pedro volta a treinar hoje após demissão de preparador físico do Flamengo

O atacante Pedro, do Flamengo, deve retornar aos campos nesta terça-feira (1), após o episódio polêmica da agressão sofrida por ele por parte do ex-preparador físico Pablo Fernández.

A expectativa é que Pedro se apresente no treino junto com o restante da equipe, a partir das 9h. Nessa segunda-feira (31), os empresários do jogador estiveram reunidos com o vice-presidente do Fla, Marcos Braz, e com o diretor de futebol do clube, Bruno Spindel, para tratar do assunto da agressão.

O rubro-negro fez questão de destacar que prestou todo o apoio a Pedro e que demitiu Pablo por não compactuar com este tipo de postura por parte dos membros da equipe.

Marcos também sentou com Pedro para conversar e após as tratativas, ficou acertado que o jogador volta aos treinos hoje no Ninho do Urubu.