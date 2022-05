Pedro Scooby fará intensivão em Nazaré e já projeta volta às competições

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pedro Scooby não perdeu tempo após deixar a casa do Big Brother Brasil e, uma semana depois, já reencontrou o mar para fazer o que mais gosta: surfar. No início de maio, ele caiu na água em Portugal na companhia do surfista português Nic von Rupp, e os planos do ex-BBB agora giram em torno de sua volta às competições de ondas gigantes.

O foco de Scooby é, a partir de agosto, pegar pesado e dar início a um 'intensivão' em Nazaré para começar a se preparar para a temporada de ondas gigantes em Portugal, que acontece entre outubro e março.

O surfista carioca ainda não definiu qual campeonato marcará a sua volta às competições. Uma possibilidade é a disputa do Tudor Nazaré Tow Surfing Challenge, evento da WSL que tem a janela aberta a partir de 1º de novembro.

Outra alternativa é que ele volte aos campeonatos no Gigantes de Nazaré, evento promovido pela TV Globo, ainda sem data definida, uma vez que as provas acontecem de acordo com as condições das ondas —que começam a ficar realmente grandes a partir de outubro.

Existe ainda outra possibilidade, mas essa no Brasil. Provavelmente em julho, o Gigantes tem planos para realizar uma etapa no Leblon, praia do Rio de Janeiro, e Scooby estará entre os convidados.

"Está cheio de evento para acontecer. Agora é só treinar", disse Scooby à reportagem durante o evento 'Red Bull Pool Clash', realizado nesta terça-feira (17) na Praia da Grama, piscina de ondas artificiais localizada em Itupeva, interior de São Paulo.

Durante o campeonato, que reúne as promessas do surfe brasileiro de diversas idades e é comandado pelo agora surf coach Adriano de Souza, Pedro Scooby pegou algumas ondas na companhia do ex-companheiro de BBB, Paulo André, e do cantor L7nnon.