Pedro Raul se apresenta no Vasco com 'objetivo claro de ir para a seleção'

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL - FOLHAPRESS) - Primeiro reforço anunciado pelo Vasco para 2023, o atacante Pedro Raul, de 26 anos, se apresentou oficialmente nesta segunda-feira (19) no clube e apresentou planos ambiciosos. Vice artilheiro da Série A de 2022 atuando pelo Goiás, ele tem como objetivo chegar na seleção brasileira.

"Eu escolhi o Vasco pelo tamanho que o clube é. Já tive outras oportunidades de vir para cá, mas infelizmente não deram certo. E quando recebi a ligação do Paulo [Bracks, diretor-executivo], já deixei claro para os meus agentes que era o meu objetivo. Via que encaixava muito com o que eu quero. Tenho objetivo claro e pessoal de ir para a seleção. Vou trabalhar muito para isso", disse o camisa 9, complementando:

"E aliado a isso, vou dar a vida dentro de campo para ajudar o Vasco a se reestabelecer no cenário nacional. Vasco é um clube gigante que tem que estar disputando títulos, brigando no topo do cenário nacional e internacional também. Vejo como uma oportunidade de trabalhar para fazer história. Vim para cá por isso, estou muito feliz com minha escolha. Como deixei claro antes, tenho certeza que foi a melhor escolha que eu fiz".

Pouco antes da Copa do Mundo do Qatar, o então técnico da seleção brasileira, Tite, elogiou Pedro Raul. O treinador, porém, já havia informado que deixaria o comando da Amarelinha após o Mundial, e agora a CBF busca um novo comandante para o próximo ciclo.

Além do objetivo de ser convocado para a seleção, Pedro Raul tem como meta também alcançar números melhores do que em 2022:

"Meu objetivo é ser melhor do que fui em 2022. Quero repetir, dar sequência e assim conseguir esses números. O camisa 9 é a referência das equipes, o jogador que fica mais perto do objetivo de todo time, que é o gol. Acredito que estou pronto para assumir esse desafio. Vou trabalhar muito todos os dias para estar à altura para ser o camisa 9 do Vasco".

Durante a entrevista coletiva, Pedro Raul se mostrou envergonhado após uma inesperada pergunta sobre sua beleza e o sucesso que o jogador faz nesse sentido nas redes sociais.

"Meu foco é gol. Esse outro lado é um agradecimento aos meus pais (risos)", disse, arrancando risadas dos jornalistas presentes no CT Moacyr Barbosa.