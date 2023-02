Pedro Raul desencanta, Vasco goleia o Resende e respira no Carioca

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco venceu o Resende por 5 a 0, em São Januário, nesta quinta-feira (2), pela sexta rodada do Campeonato Carioca 2023. Com uma atuação animadora e gols de reforços, o time cruzmaltino convenceu a torcida presente no estádio e se recuperou no Estadual.

Os gols foram marcados por Pedro Raul, duas vezes, Lucas Piton, Gabriel Pec e Léo.

Jogando em casa, o Vasco encurralou o adversário desde os primeiros minutos, construiu o resultado ainda na etapa inicial e decretou a goleada no tempo complementar.

O goleiro Jefferson, do Resende, foi expulso na etapa final por encostar com o braço na bola fora da área após chute de Alex Teixeira.

Com o resultado, a equipe de Barbieri chegou aos oito pontos e subiu para a sexta colocação na tabela. Já o Resende se manteve na vice-lanterna, com quatro.

O JOGO

Após tropeçar na última rodada diante do Volta Redonda, a equipe comandada por Barbieri se impôs sobre o Resende e se recuperou na tabela. Foi o segundo triunfo da equipe em cinco partidas disputadas — três com o time titular.

Empurrados pela torcida, os vascaínos controlaram as ações do jogo, botaram os adversários na roda e não demoraram para inaugurar o placar. O clube cruzmaltino levou perigo por ambos os lados e criou chances para a vitória ser até mais elástica antes do intervalo.

Pedro Raul e Lucas Piton, contratados para a temporada, foram os autores dos dois primeiros gols — eles balançaram a rede pela primeira vez pelo novo clube. A superioridade do time da casa se manteve no segundo tempo e a goleada foi completada por Gabriel Pec, Pedro Raul, mais uma vez, e Léo, outro reforço.

O Vasco volta a campo na próxima terça (7), às 21h10 (de Brasília), para enfrentar o Nova Iguaçu, fora de casa. Já o próximo compromisso do Resende será no dia 11, às 15h30, quando visitará o Madureira.

VASCO

Ivan; Puma Rodríguez, Miranda, Léo e Lucas Piton (Paulo Victor); Rodrigo Alves (Patrick de Lucca), Jair e Alex Teixeira (Erick Marcus); Figueiredo (Luca Orellano), Pedro Raul e Gabriel Pec (GB). Técnico: Maurício Barbieri.

RESENDE

Jefferson; Medina (Bartell), Joanderson, Rayne e Caxambu; Paulo Victor (Kaique), Dener e Stefano; Igor Bolt (Léo Pedro), Vinicius Balotelli (Bismarck) e Léo Itaperuna (Victor Brasil). Técnico: Sandro Sargentim.

Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Cartões amarelos: Paulo Victor e Bismarck (RES); Rodrigo Alves (VAS)

Cartão vermelho: Jefferson (RES)

Gols: Pedro Raul (VAS), aos 20', Lucas Piton (VAS), aos 38' do primeiro tempo; Gabriel Pec (VAS), aos 8' da segunda etapa, Pedro Raul (VAS), aos 38', e Léo (VAS), aos 48' do segundo tempo