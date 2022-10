Pedro faz 3 e Flamengo goleia Bragantino no Maracanã

Rio de Janeiro/RJ – O encontro do Flamengo com o Bragantino, que aconteceu na noite deste sábado, dia 1º, no Maracanã, com a torcida incentivando o rubro-negro que vem de derrota para o Fortaleza, no dia 28 de setembro, teve um primeiro tempo morno. Mas a etapa final teve emoções para os flamenguistas e tristeza para o Bragantino

Com o placar inicializado pelo rubro-negro aos 11 minutos do primeiro tempo, em jogada de Arrascaeta para Gabigol, que finalizou vazando a defesa do Bragantino e fechando o 1º tempo com 1 a 0.

O segundo tempo, apesar do empate conseguido pelo Bragantino aos 2 minutos, com lance finalizado por Helinho, foi todo do Flamengo. Ou melhor, de Pedro, que furou a defesa do Bragantino e, em cerca de 5 minutos, marcou três gols. Placar final: Flamengo 4 x 1 Bragantino.