Pedro, do Flamengo, é eleito o craque da Libertadores: 'Sonho de criança'

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Pedro, do Flamengo, foi eleito craque da Libertadores 2022 e recebeu o anel da premiação da Conmebol após a final em que o time rubro-negro venceu o Athletico-PR, em Guayaquil, no Equador, neste sábado (29).

Foi o terceiro título do clube da Gávea na competição continental — já havia chegado ao topo do pódio em 1981 e 2019. Em 13 partidas na atual edição, Pedro marcou 12 gols.

"Muito feliz com essa premiação, um sonho realizado. Foi muito trabalho e esforço, e hoje pude ser recompensado. Claro, o título [do Flamengo] foi o mais importante, sempre falei isso, priorizei sempre o título. Isso aqui foi consequência do trabalho de todos e estou muito feliz", disse, à ESPN.

O camisa 21 lembrou o momento em que não vinha sendo muito utilizado e afirmou que chega ao fim desta temporada mais amadurecido.

"Emocionante poder olhar para trás e ver que superei o momento difícil na minha carreira, na minha vida. Creio que Deus me deu muita força no momento difícil, fui resiliente, pude tirar força em Deus e na minha família, e hoje pude coroar com esse título um ano muito bom, que teve altos e baixos, mas que me tornou um cara mais forte mentalmente, amadurecido. Estou muito feliz por esse momento, da minha família comemorando aqui comigo. Um sonho realizado, um sonho de criança que nunca tinha imaginado vivenciar em campo. Então, hoje é um dia para ser lembrado para o resto da minha história", afirmou.

Pedro vive a expectativa de ser chamado por Tite, técnico da seleção brasileira, para a Copa do Mundo.

"Claro que temos de ter uns dias para comemorar e descansar, foi um ano muito puxado física e mentalmente também, mas, depois, é trabalhar para, se Deus quiser... Essa Copa do Mundo é um sonho que tenho também, trabalhei para isso. Isso é com o professor Tite, mas o trabalho foi bem feito, fiz o possível para ajudar e dar o meu melhor para o Flamengo", apontou.

Com a escolha do atacante, o Flamengo tem no elenco os jogadores que foram eleitos os melhores da Libertadores nas últimas quatro edições. Bruno Henrique foi apontado em 2019, Marinho, ainda pelo Santos, em 2020, Gabigol no ano passado e, agora, Pedro.