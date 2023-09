Pedro desencanta, Flamengo vence Bahia e alivia pressão à espera de Tite

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A semana turbulenta do Flamengo acabou com vitória no Maracanã. A equipe, neste sábado (30) treinada por Mário Jorge após a demissão de Jorge Sampaoli, venceu o Bahia por 1 a 0 ao aproveitar a expulsão de Kanu e se recolocou no G4 do Campeonato Brasileiro em meio à espera sobre a decisão de Tite.

Pedro, já no segundo tempo e pouco depois do vermelho ao adversário, marcou o único gol do jogo ao converter pênalti de Gilberto em Bruno Henrique.

O resultado deixa os cariocas com 43 pontos e na 4ª posição da tabela do torneio. O time de Rogério Ceni, por outro lado, estacionou nos 25 pontos e não saiu da 17ª colocação.

O JOGO

O 1° tempo foi de muita tentativa e erro por parte do Flamengo, que chegou a martelar o Bahia, mas não transformou as chances criadas em gol.

Na etapa final, Kanu foi expulso antes dos cinco minutos e "abriu" o campo para os cariocas, que chegaram ao gol com Pedro. O atacante deslocou Marcos Felipe em pênalti marcado na casa dos 15 minutos.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 1x0 BAHIA

FLAMENGO

Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Thiago Maia, Gerson e Éverton Ribeiro; Bruno Henrique e Pedro. T.: Mário Jorge

BAHIA

Marcos Felipe; Gilberto, Kany, Victor Hugo e Camilo Candido; Yago, Rezende e Thaciano; Ademir, Rafael Ratão e Everaldo. T.: Rogério Ceni

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Juiz: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Eduardo Goncalves da Cruz (MS)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Cartões amarelos: Thiago Maia (FLA); Rezende, Yago (BAH)

Cartões vermelhos: Kanu (BAH)

Gols: Pedro (FLA), aos 15 min do 2° tempo