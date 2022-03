Pedrinho e Nenê se emocionam em homenagem na Calçada da Fama do Maracanã

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Ídolos do Vasco, o ex-jogador Pedrinho e o meia Nenê foram os homenageados desta terça-feira (29) no evento da Calçada da Fama do Maracanã. Eles fixaram seus pés na forma e eternizaram seus nomes no estádio.

Ambos se emocionaram. Pedrinho foi às lágrimas ao rever lances de sua carreira em um telão montado na tribuna do "Maior do Mundo". Já Nenê ficou com olhos marejados ao falar de seus familiares que estavam presentes, assim como os parentes do hoje comentarista da TV Globo.

Compareceram ao evento também o maior ídolo do Vasco, Roberto Dinamite, o atual presidente do clube, Jorge Salgado, seu 1º vice-geral, Carlos Roberto Osório, além de outras figuras do cenário político cruzmaltino, como o ex-candidato à presidência Julio Brant, que é amigo pessoal de Pedrinho.

Integrantes da organizada "Força Jovem" levaram bandeiras e a escola Acadêmicos da Rocinha encerrou com samba a homenagem.