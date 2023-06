Peça fundamental do Nacional na Série D, Wendel celebra boa fase

Manaus/AM - O Nacional recebeu o São Francisco-AC, no estádio da Colina, no domingo (11), venceu pelo placar de 2 a 0 e se manteve com 100% de aproveitamento jogando em casa na Série D do Campeonato Brasileiro. Os gols do Leão da Vila Municipal foram marcados por Iury Tanque e Allan Patrick.

Destaque do Naça na competição, o lateral Wendel Nery, que estava atuando como meia, acabou voltando a jogar em sua posição de origem, por conta da ausência de Gilmar. E foi dos pés do polivalente jogador que saiu o cruzamento para Tanque abrir o placar. Com o passe para o camisa 9, o lateral alcançou a marca de três assistências e com dois gols marcados, chegou a cinco participações diretas em gols com com a camisa do Leão.

“Poderíamos ter saído com o resultado maior, infelizmente não conseguimos transformar em gols, mas estou feliz pela vitória, mais três pontos, continuamos na liderança e é isso que a gente quer manter até o final da Série D”, disse Wendel Nery, segundo o site Esporte Manaus.

Com a quinta vitória em sete jogos, o Nacional chegou aos 16 pontos e segue na liderança do Grupo 1. A histórica campanha do Nacional até aqui já o consolida como dono do melhor início de um amazonense na quarta divisão. O próximo adversário do Leão é o próprio São Francisco, mas agora longe de seus domínios. Para Wendel, é possível conquistar mais uma vitória, desta vez fora de casa.