Paysandu elimina São Raimundo da Copa Verde

Na etapa final, o Papão assegurou, logo aos 5 minutos, seu terceiro gol, quando Marlon recebeu bola de José Aldo e furou as redes do Tufão novamente. Placar final: Paysandu 3 x 0 Tufão da Colina. Agora o Paysandu enfrenta o Vila Nova pela final da Copa Verde.

O time paraense dominou o jogo e garantiu a vitória já no primeiro tempo. Aos 11 minutos da etapa inicial, quando Naylhor toca para Marlon, que repassa para Genilson e este só teve que empurrar para abrir o placar na Curuzu: Paysandu 1 x 0 Tufão da Colina. O Papão da Curuzu, continuou a buscar a ampliação do placar, o que aconteceu aos 30 minutos da etapa inicial, quando Robinho recebe passe de João Vieira e marca mais um: Paysandu 2 x 0 Tufão da Colina, placar que encerrou o primeiro tempo.

