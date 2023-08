Paulo Turra recebeu carta branca no Santos e foi demitido sete jogos depois

Indicado por Luiz Felipe Scolari, Turra foi contratado para a vaga de Odair Hellmann, mas ficou à frente do time por apenas sete jogos. Foram três derrotas, três empates e uma vitória. Esta foi obtida contra o Goiás por 4 a 3, na Vila, com um pênalti nos acréscimos muito contestado pelos visitantes..

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Santos demitiu o técnico Paulo Turra neste domingo (6). Ele foi avisado que não continuaria no cargo após o empate em 1 a 1 com o Athleico neste sábado (5), na Vila Belmiro.

