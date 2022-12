Paulo Bento deixa o comando da Coreia do Sul após eliminação na Copa

"Estou muito orgulhoso do que eles fizeram. Não é fácil jogar, especialmente para os jovens que chegaram e jogaram desde o início. Eles fizeram um grande trabalho pelo nosso país e espero que não parem de trabalhar, espero que os jovens percebam o quão importante é jogar a Copa do Mundo. Estou muito orgulhoso e muito feliz que os jovens tenham feito um trabalho incrível para a seleção e para o país", finalizou.

"Demos tudo. Não nos culpe. Com esses jogadores do Brasil, se você der espaços a um deles, eles marcam. Não quero culpar nenhum dos nossos jogadores porque deram tudo", discursou o meia, que também elogiou o desempenho de seus companheiros.

Bento assumiu o comando da Coreia do Sul em 2018 e conseguiu colocá-la nas oitavas de final de uma Copa do Mundo pela terceira vez na história da seleção.

Ele disse que a decisão já estava tomada antes do início do Mundial.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após a derrota por 4 a 1 para o Brasil, que acabou eliminando a Coreia do Sul na Copa do Mundo do Qatar, o técnico português Paulo Bento, 53, anunciou a sua saída do comando da seleção asiática.

