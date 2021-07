Paulo André termina bateria em 3º e vai à semifinal dos 100 m

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O brasileiro Paulo André Camilo, velocista do país com mais chances de correr os 100 m abaixo dos 10 segundos pela primeira vez, vai à semifinal da prova no atletismo das Olimpíadas de Tóquio.

Paulo André correu a distância em 10s17 e garantiu a vaga ao terminar em terceiro. Ele terminou atrás do sul-africano Akani Simbine e do marfinense Arthur Cisse.

Outros dois corredores brasileiros, contudo, não passaram das eliminatórias.

Felipe Bardi disputou a segunda bateria dos 100 m rasos e terminou em quinto, com o tempo de 10s26. Os classificados na etapa foram o nigeriano Enoch Adegoke (9.98), o catariano Femi Ogunode (10.02) e o britânico Zharnel Hughes (10.04).

Já Rodrigo do Nascimento terminou a sua bateria em sexto, com o tempo de 10s24. Com o resultado, o Brasil tem apenas um representante na disputa.

As três semifinais dos 100 m rasos serão disputadas neste domingo (1º), a partir das 7h15 (de Brasília).