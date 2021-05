Paulista pode ter mais dois classificados do interior e definição de rebaixados

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Novorizontino e Inter de Limeira chegam à penúltima rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista com chance de cravar vaga antecipada nas quartas de final. Ambos vão a campo às 20h desta quinta-feira (6), contra Botafogo-SP e São Bento, respectivamente.

Para firmar a classificação ao mata-mata, a equipe de Novo Horizonte, vice-líder do Grupo C, com 18 pontos, precisa vencer seu compromisso em casa e contar com um tropeço do Palmeiras, terceiro colocado de sua chave, com 15 e que irá a campo uma hora depois, no clássico contra o Santos.

Já o clube de Limeira só depende de si próprio: com 15 pontos, poderá avançar mesmo com um empate, já que os botafoguenses de Ribeirão Preto, com 10, até poderiam se igualar na pontuação, mas ficariam atrás no primeiro critério de desempate, o número de vitórias na competição.

Às 21h, a rodada ainda irá opor o já classificado Mirassol, líder do Grupo D, ao ameaçado Santo André, terceiro pior na classificação geral, com 7 pontos, melhor apenas que o São Bento (6) e o já rebaixado São Caetano (3). Assim, a rodada poderá já definir as duas equipes que cairão de divisão.

Fecha a noite de Paulista o encontro entre Ferroviária, vice-líder do Grupo B, e Ituano, lanterna do Grupo C, mas ainda com chance remota de ida às quartas, às 22h15. A equipe de Araraquara poderá ir a campo já classificada, desde que a Ponte Preta não vença o Guarani na noite desta quarta (5).