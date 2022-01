Paulinho reestreia pelo Corinthians, mas não evita 0 a 0 com a Ferroviária

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A estreia do Corinthians na temporada 2022 não fez jus à expectativa criada em cima da equipe comandada pelo técnico Sylvinho. Pela primeira rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista, a equipe alvinegra encarou a Ferroviária e ficou no empate em 0 a 0. A partida marcou a reestreia do volante Paulinho pelo clube do Parque São Jorge.

Favorito no confronto, o Corinthians dominou as ações do confronto do início ao fim, mas não conseguiu encontrar espaço no sólido sistema defensivo da Ferroviária, treinado pelo técnico Elano. A equipe do interior chegou ao seu 20º jogo seguido de invencibilidade, 15 deles sem sofrer gols, e até chegou a ensaiar uma zebra em Itaquera em dois lances de contra-ataque no segundo tempo.

Principal contratação do Corinthians para esta temporada, o volante Paulinho reencontrou a Fiel torcida após quase uma década depois de sua primeira passagem pelo clube. Como ainda não está em sua melhor forma física, o meio-campista iniciou a partida no banco de reservas e entrou em campo no início do segundo tempo, na vaga de Du Queiroz. No momento de sua entrada, os torcedores o aplaudiram de pé e festejaram seu retorno.

A dinâmica do confronto em Itaquera foi o Corinthians com o domínio da posse de bola, buscando as ações ofensivas com Willian, Roger Guedes e Renato Augusto e a Ferroviária postada em seu campo de defesa e, coletivamente, neutralizando as investidas do mandante. Ainda sem entrosamento e com um sistema tático engessado, o Corinthians apostou na qualidade individual de seus atletas, mas foi barrado pela compactação defensiva do adversário.

O plano tático desenhado pelo técnico Elano foi cumprido à risca pela Ferroviária na Neo Química Arena e a equipe do interior, embora com menos posse de bola, surpreendeu o Corinthians na estreia do Campeonato Paulista. As linhas de marcação bem postadas acabaram por neutralizar as investidas do adversário e o time ainda teve duas boas chances de abrir o marcador em jogadas rápidas de contra-ataque.

Apostando em Gustavo Mantuan como falso 9, o Corinthians iniciou a partida pressionando seu adversário e viu Renato Augusto tomar conta do meio de campo e criar as principais ações do jogo. Compacta desde o início, a Ferroviária dificultou as subidas do ataque corintiano, mas pouco incomodou o goleiro Cássio no primeiro tempo.

Na etapa final, Sylvinho mandou a campo o volante Paulinho e o Corinthians passou a incomodar com mais frequência. No fim, o Timão fez uma blitz no campo de defesa da Locomotiva e, por pouco, não conquistou a vitória em Itaquera parando nas mãos do goleiro Saulo.

O confronto desta noite na Neo Química Arena foi o jogo de número 6 mil da história centenária do Corinthians, iniciada em setembro de 1910. Com o empate diante da Ferroviária, o Timão agora soma 3.108 vitórias,1.502 empates e outras 1.376 derrotas ao longo de seus 111 anos de existência.

O Corinthians volta a campo no próximo domingo (30), às 18h30 (horário de Brasília), para enfrentar o Santo André no estádio Bruno José Daniel. A Ferroviária joga um dia antes, no sábado, contra o Água Santa, em Araraquara.

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Árbitro: Thiago Luis Scarascati

Assistentes: Daniel Luis Marques e Italo Magno de Paula Andrade

VAR: Marcio Henrique de Gois e Alberto Poletto Masseira

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Lucas Piton; Du Queiroz (Paulinho), Giuliano e Renato Augusto; Willian (Gustavo Mosquito), Roger Guedes e Gustavo Mantuan (Gabriel Pereira). T.: Sylvinho.

FERROVIÁRIA

Saulo; Bernardo, Arthur (Léo Rigo), Didi e João Lucas; Marquinhos, Gegê, Willian Correia e Murilo Rangel (Rafael Luiz); Netto (Hygor) e Bruno Mezenga. T.: Elano.