Paulinho marca de novo, Atlético-MG bate Cuiabá e segue embalado

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG segue 100% na Arena MRV. Na noite de hoje (23), o Galo venceu o Cuiabá, por 1 a 0, em jogo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Paulinho anotou o único gol da partida. Esse foi o quarto tento do Galo na história da Arena MRV, todos anotados pelo camisa 10.

O Atlético-MG chegou ao seu quarto jogo de invencibilidade no Brasileirão - são três vitórias [Santos, Botafogo e Cuiabá] e um empate [Athletico-PR].

Com o resultado, o Galo chegou aos 37 pontos e se manteve na nona colocação, ficando apenas um atrás do Fortaleza. O Cuiabá, por sua vez, segue com 29 e ocupa o 11° lugar.

O Atlético-MG volta a campo no próximo sábado (30), às 21h (de Brasília), quando encara o Internacional, no Beira-Rio. O Cuiabá joga no mesmo dia, mas às 18h30, na Arena Pantanal, contra o Fluminense. Ambos os jogos valerão pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O JOGO

O primeiro tempo foi todo do Atlético-MG. Em casa, o time mineiro acuou o Cuiabá, que se fechou no campo defensivo e, quando teve a bola, pouco conseguiu fazer no campo de ataque.

O domínio do Galo não significou uma alta quantidade de chances de gol. Todas elas, no entanto, foram bem trabalhadas e levaram perigo considerável ao gol defendido por Walter.

Apesar de bastante acionados, Paulinho e Hulk encontraram muitas dificuldades para trabalharem entre si no comando do ataque. Entretanto, quando conseguiram, colocaram o Galo no frente antes mesmo do intervalo.

O jogo voltou morno para o segundo tempo. Em vantagem, o Atlético-MG não pressionou mais tão intensamente a saída de bola do Cuiabá, que teve mais tranquilidade para sair jogando.

O Cuiabá se aproveitou do ritmo mais devagar do Atlético-MG e criou suas principais chances já na metade final do segundo tempo. A bola aérea foi a principal arma do time visitante, mas Everson brilhou com um milagre em cabeceio de Marllon.

Nos minutos finais, o Atlético-MG passou a administrar ainda mais o tempo com a bola nos seus pés e garantiu a vitória pelo placar magro em casa, mantendo o 100% de aproveitamento em sua nova casa.

GOL E DESTAQUES

Quase o primeiro! - Ainda nos primeiros minutos de bola rolando, Guilherme Arana cruzou na área e encontrou Paulinho. O camisa 10 apareceu entre os zagueiros e cabeceou firme, mas no meio do gol. Walter encaixou firme.

No travessão - Aos 13 minutos, Pedrinho recebeu com espaço pelo meio e acionou Paulinho. O atacante invadiu a área em velocidade e finalizou firme. A bola explodiu no travessão de Walter.

Passou raspando - Hulk recebeu livre no meio de campo e serviu Pedrinho já próximo da entrada da área. O meio-campista dominou, levou para a perna esquerda e bateu cruzado. A bola passou tirando tinta da trave esquerda de Walter.

1 x 0 - A dupla formada por Paulinho e Hulk funcionou aos 41 minutos do primeiro tempo. Após tabelar com o companheiro, o camisa 10 finalizou cruzado, da marca do pênalti, para abrir o placar para o Galo.

Quase! - Guilherme Arana avançou livre pelo lado esquerdo e serviu Pavón. Na entrada da área, o argentino levou para o pé direito e bateu colocado, buscando o ângulo esquerdo de Walter. A bola passou perto da trave e saiu.

Segurou Walter - Em lance de sobra na entrada da área, Paulinho serviu Zaracho, que dominou e girou batendo já dentro da área. A bola foi no canto direito de Walter, que caiu e encaixou.

Milagre de Everson! - Em cobrança de falta, Marllon subiu mais alto que a defesa do Atlético-MG e testou firme, mas Everson, com uma das mãos, conseguiu espalmar. No rebote, mesmo sem ângulo, Deyverson bateu firme para nova ação do goleiro atleticano.

No travessão de novo! - Guilherme Arana alçou a bola na área buscando Hulk, mas encontrou Rikelme. O jogador do Cuiabá, sem querer, tocou contra o próprio gol, mas a bola bateu no travessão e ficou tranquila para Walter.

FICHA TÉCNICA

Atlético-MG 1 x 0 Cuiabá

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Cartões amarelos: Maurício Lemos, Pedrinho, Otávio (ATL), Lucas Mineiro, Denilson, Marllon (CUI)

Gol: Paulinho (41min/1°T)

Atlético-MG: Everson; Mariano, Bruno Fuchs, Maurício Lemos (Jemerson) e Guilherme Arana; Battaglia, Otávio e Pedrinho (Edenilson); Pavón (Zaracho), Paulinho (Réver) e Hulk (Alan Kardec). Técnico: Felipão

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Uendel (Rikelme); Raniele, Fernando Sobral (Lucas Mineiro) e Denilson (Ceppelini); Wellington Silva (Derik Lacerda), Clayson (Pablo) e Deyverson. Técnico: António Oliveira