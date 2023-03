Paulinho faz golaço e Atlético-MG empata com Millonarios, pela Libertadores

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um golaço de Paulinho, aos 20 minutos do segundo tempo, garantiu o empate do Atlético-MG diante do Millonarios, pelo duelo de ida da 3ª fase da Copa Libertadores. O jogo disputado no estádio El Campin, em Bogotá, terminou empatado em 1 a 1 nesta quarta-feira (8). Silva fez o gol do time local.

O duelo de volta entre Atlético e Millonarios está marcada para a próxima quarta-feira (15), às 21h30, no Mineirão. O Galo precisa de uma vitória simples para chegar à fase de grupos.

Coudet optou por um Atlético mais protegido defensivamente, por isso sacou o meia Pedrinho e escalou Otávio ao lado de Allan. O Atlético começou com dois volantes de contenção pela primeira vez na temporada.

Zaracho foi desfalque mais uma vez no Atlético. O argentino foi liberado para viajar até Buenos Aires, para dar suporte aos familiares. O cunhado do jogador atleticano morreu no fim de semana.

No lance do gol do Atlético, os atacantes Paulinho e Hulk foram amarelados. É uma preocupação para Coudet, caso o Galo avance na Libertadores. Os cartões não zeram para a fase de grupos.

Mas antes do confronto pela Libertadores, o Galo tem o primeiro jogo pela semifinal do Campeonato Mineiro. No domingo (12) o time de Eduardo Coudet enfrenta o Athletic, na Arena Unimed, em São João del-Rei.

GOLS E LANCES

A primeira boa chance foi do Atlético-MG. Paulinho recebeu em velocidade, invadiu a área do Millonarios e bateu cruzado. O goleiro Montero fez ótima defesa e evitou o gol atleticano, aos 13 minutos.

Hulk teve a chance mais clara da partida, aos 23 minutos da etapa inicial. O camisa 7 recebeu ótimo passe de Dodô e ficou sozinho com o goleiro, mas Hulk exagerou na força ao cavar a bola.

Millonarios acha o gol. A partida estava controlada pela Atlético, que era dono das melhores chances e não sofria riscos. Até uma falha defensiva e gol de Silva, de cabeça, após cobrança de escanteio. 1 a 0.

Hulk teve mais uma boa chance, logo no começo do segundo tempo. Mas novamente a finalização do artilheiro atleticano não foi das melhores e o goleiro Montero defendeu.

Golaço de Paulinho faz justiça no placar. Apesar da derrota parcial, o Atlético era melhor em campo. O Millonarios seguia sem levar perigo ao gol de Everson e o empate chegou um golaço de Paulinho, de cobertura, após belo lançamento de Jermerson. 1 a 1.

MILLONARIOS 1 X 1 ATLÉTICO-MG

MILLONARIOS-COL:

Montero; Perlaza, Llínas, Vargas e Bertel; Vasquez (Pereira) e Giraldo; Cortes (Valencia), David Silva e Daniel Cataño; Leonardo Castro (Uribe). T.: Alberto Gamero.

ATLÉTICO-MG:

Everson; Saravia, Jemerson, Lemos e Dodô; Allan, Otávio, Edenilson e Patrick (Hyoran); Paulinho (Vargas) e Hulk. T.: Eduardo Coudet.

Local: El Campín, em Bogotá (COL)

Juiz: Piero Maza (CHI)

Cartões amarelos: Perlaza e Vásquez (MIL); Saravia, Paulinho e Hulk (CAM)

Gols: Silva aos 41 minutos do primeiro tempo (Millonarios); Paulinho aos 20 minutos do segundo tempo (Atlético-MG)