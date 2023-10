Paulinho brilha com dois gols, Atlético-MG vence misto do Flu e cola no G4

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com dois gols de Paulinho, o Atlético-MG venceu o Fluminense por 2 a 0 e encostou no G4 do Campeonato Brasileiro, neste sábado (28), na Arena MRV, em Belo Horizonte.

O atacante do Galo chegou a seis gols em seis jogos na Arena MRV. Com a vitória, o time foi a 49 pontos e assumiu a sexta colocação, a um ponto do quarto colocado Grêmio. Já o Flu estacionou nos 45, na oitava posição.

O Fluminense jogou com o time quase todo reserva, já pensando na final da Libertadores, no próximo sábado (4), contra o Boca Juniors, no Maracanã. Apenas o goleiro Fábio e o volante André começaram jogando.

O Galo volta a campo na próxima quarta (1), contra o Fortaleza, novamente na Arena MRV. Um dia antes, o Fluminense visita o Bahia, na Arena Fonte Nova, sem o suspenso Fernando Diniz.

O Galo se recuperou na Arena MRV após duas derrotas seguidas em casa, contra Coritiba e Cruzeiro. O time vive situação curiosa no Brasileirão: é o segundo melhor visitante no returno, mas vinha tropeçando diante de seu torcedor. Dessa vez, Paulinho garantiu que fosse diferente.

O JOGO

Atlético-MG e Fluminense fizeram um primeiro tempo morno e com poucas chances de gol na Arena MRV. O Galo teve mais volume de jogo, finalizou mais e acertou a trave com Hulk na sua melhor oportunidade.

Com apenas dois titulares, o Flu sofreu com a marcação pressão na saída de bola e teve dificuldades no meio de campo. John Kennedy ainda deu algum trabalho à zaga atleticana, mas ficou muito ilhado na frente. Mesmo criando pouco e abusando dos cruzamentos, os donos da casa foram melhores na etapa inicial.

Fernando Diniz mexeu no Fluminense e viu o time melhorar no segundo tempo, mas foi o Atlético-MG que abriu o placar, com Paulinho. O Galo jogou um banho de água fria no melhor momento do Tricolor e retomou o controle do jogo, acuando o rival na própria intermediária. Por pouco, Rubens não ampliou após mais uma boa jogada pelo lado direito.

O jogo ficou mais aberto na reta final. O Galo tentava matar a partida com Hulk e Paulinho, inspirados. O Flu descontou com Lelê, que quase deixou tudo igual de cabeça. Mas foi Paulinho quem voltou a brilhar no fim, fazendo 2 a 0 e dando número finais à partida. No fim, Eversob ainda operou um milagre e evitou o gol de honra do Flu.

GOLS E DESTAQUES

Na trave! Hulk carimbou a trave de Fábio aos 20 minutos de jogo. Guga foi desarmado na saída de bola, o atacante cortou para a perna direita e chutou colocado, no pé do poste.

Que é isso, John Kennedy? Aos 28, o atacante do Fluminense chapelou Saravia, passou como quis por Otávio e bateu sobre a meta de Everson. Quase um gol de placar na Arena MRV.

Galo faz 1 a 0. Aos 17 do segundo tempo, Paulinho aproveitou sobra na grande área, limpou dois zagueiros com muita habilidade e bateu cruzado e rasteiro de canhota. Belo gol para abrir o placar.

Lelê tira tinta da trave. O atacante do Fluminense quase deixou tudo igual aos 26. Após cruzamento da esquerda, ele subiu muito alto e testou no cantinho, mas a bola saiu por milímetros.

Paulinho faz mais um. O artilheiro da Arena MRV brilhou novamente aos 37 minutos e fez 2 a 0 para o Galo. Ele arrancou e deixou a marcação para trás e finalizou

Ficha técnica

Atlético-MG 2 x 0 Fluminense

ATLÉTICO-MG

Everson; Saraiva, Mauricio Lemos, Jemerson e Guilherme Arana; Otávio, Alan Franco, Zaracho e Rubens (Pavón); Paulinho e Hulk. T.: Felipão.

FLUMINENSE

Fábio; Guga, Marlon, David Braz (Daniel) e Diogo Barbosa; André, Martinelli, Thiago Santos (Arias); Leo Fernández (Lelê), Lima (Alexsander) e John Kennedy. T.: Fernando Diniz.

Estádio: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

Juiz: Raphael Claus

Assistentes: Neuza Inês Back e Marcelo Van Gasse

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

Cartões amarelos: Fernando Diniz, Lelê (Fluminense); Rubens (Atlético-MG)

Gols: Paulinho, aos 17 e aos 37 minutos do segundo tempo