Patrocinador pretende levar CR7 de volta ao Manchester United, diz jornal

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Chevrolet, patrocinadora do Manchester United, pretende investir pesado para levar o português Cristiano Ronaldo de volta ao clube inglês, segundo o jornal inglês The Sun. Atualmente na Juventus, CR7 defendeu a camisa dos reds devils entre 2003 e 2009, até ser transferido para o Real Madrid.

De acordo com o jornal, a montadora de carros vê uma potencial possibilidade de marketing com o jogador no elenco inglês e por isso estaria disposta a cobrir parte da transferência.

Se for concretizado, além da fortuna para cobrir a mudança do atleta, o United ainda teria um custo semanal de 500 mil libras (R$ 3,4 milhões), de acordo com o jornal.

O atual valor de mercado de Cristiano Ronaldo é de R$ 1,4 bilhão, de acordo com as contas do Transfermarkt.