Patrimônio de Maradona pode ser disputado por até 11 filhos

Após a morte de Diego Maradona, o advogado da família se prepara para tratar da herança deixada pelo craque.

De acordo com o Sistema Globo, o ex-jogador de futebol tem cinco filhos reconhecidos, com quatro mulheres. No entanto, tramitam na Justiça seis processos que buscam o reconhecimento de paternidade envolvendo Maradona.

Ainda não se sabe o valor total deixado pelo ex-jogador de futebol, mas, ainda conforme a publicação, o patrimônio de Maradona equivale a 500 milhões de dólares, cerca de R$ 2,6 bilhões.