Patrick faz golaço e São Paulo goleia Avaí antes de final da Sul-Americana

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo goleou o Avaí por 4 a 0 com uma atuação convincente na noite de deste domingo (25), no Morumbi, pela 28º rodada do Brasileirão. Os gols foram marcados por Diego Costa, Luciano, Patrick e Eder.

Com o resultado, os são-paulinos vão a 37 pontos e ocupam o décimo lugar. Com 28, o time de Lisca permanece na 17ª posição.

A equipe de Rogério Ceni vai à Argentina, em Córdoba, para jogar a final da Sul-Americana. No sábado (1º), às 17h (horário de Brasília), no estádio Mario Alberto Kempes, o Tricolor encara o Independiente del Valle.

O próximo compromisso do Avaí será receber o Atlético-GO às 19h do sábado. Devido à disputa do título sul-americano, o confronto do São Paulo pela 29ª rodada, contra o Coritiba, ocorre somente no dia 20 de outubro.

O desempenho dos donos da casa era monótono até Diego Costa abrir o placar, aos 24 minutos. Depois do gol, o Tricolor evoluiu e gerou mais oportunidades para marcar, sobretudo pelo lado esquerdo, e ampliou a vantagem nos acréscimos da primeira etapa. Na etapa final, com o resultado bem construído, o Tricolor continuou levando perigo, e quase marcou com Calleri, duas vezes, Nestor e Alisson. Por fim, nos últimos minutos de jogo, após boa jogada pela direita, Igor Gomes cruzou e Eder completou de cabeça para fechar a goleada são-paulina.

Até o primeiro gol do São Paulo, o Avaí já sofria para encontrar algum espaço e atacar a meta de Felipe Alves. Somente assustou com cabeceio de Bissoli para fora, aos 33 minutos. Depois do fim do primeiro tempo avassalador dos donos da casa, o time de Lisca não conseguiu mais criar. Sem solução, o Leão buscou algumas bolas pelo alto, mas também não obteve sucesso. Na melhor oportunidade, Felipe defendeu um bom cabeceio de William Pottker.

Confusão no início do jogo

Aos 16 minutos, após o cartão amarelo recebido por Bruno Silva por falta em Rodrigo Nestor, os jogadores das duas equipes se envolveram em confusão que durou quase cinco minutos e acabou com Nestor também amarelo. Bruno também discutiu e acertou o dedo na cara de Calleri, que caiu com as mãos no olho e pediu o segundo cartão para o meia do Avaí. Mas, a arbitragem não concordou.

Tricolor viaja para decisão na Argentina

O São Paulo viaja nesta semana para Córdoba, na Argentina, para a disputa da final da Copa Sul-Americana, ante o Independiente del Valle, no sábado (1º). A decisão vale o bicampeonato para o Tricolor, que faturou a taça em 2012, contra o Tigre.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 4 X 0 AVAÍ

Competição: Campeonato Brasileiro de 2022, 28ª rodada

Data: 25/9/2022 Local: Morumbi, em São Paulo (SP)

Horário: 20h (de Brasília)

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Thiago Rosa de Oliveira (RJ)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Cartões amarelos: Rodrigo Nestor (SAO) e Marcos Guilherme (SAO); Bruno Silva (AVA), Matheus Sarará (AVA), Guerrero (AVA) e Bressan (AVA)

Gols: Diego Costa (SAO), aos 24 minutos, e Luciano (SAO), aos 47, e Patrick (SAO), aos 50 do 1º tempo; Éder (SAO), aos 47 do 2º tempo

SÃO PAULO

Felipe Alves, Rafinha, Diego Costa, Léo e Reinaldo; Pablo Maia (Luan), Rodrigo Nestor (Galoppo), Alisson (Igor Gomes) e Patrick (Marcos Guilherme); Luciano e Calleri (Eder). Técnico: Rogério Ceni

AVAÍ

Glédson; Kevin, Bressan, Rafael Vaz e Thales (Pablo Dyego); Mateus Sarará (Jean Cléber), Bruno Silva e Jean Pyerre (Muriqui); Pottker (Lucas Silva), Natanael e Bissoli (Guerrero). Técnico: Lisca