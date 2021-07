Patrícia Freitas termina Olimpíadas na 10ª posição na categoria RS:X da vela

A brasileira, que disputou sua quarta olimpíada, teve uma participação constante na fase inicial, o que a colocou entre as dez primeiras da modalidade, que seguiriam para a corrida da medalha. Devido à pontuação conquistada, Patrícia foi para a decisão sem chances de conseguir um lugar no pódio.

Com o oitavo lugar nesta apresentação, ela terminou o ciclo olímpico na décima colocação da classificação geral. A medalha de ouro ficou com a chinesa Yunxiu Lu. A prata é da francesa Charline Picon, e o bronze da britânica Emma Wilson.

