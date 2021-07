Patrícia Freitas se recupera e chega em 4º na terceira regata da RS:X

Como a pior colocação é descartada na contagem de pontos, Patrícia ficou com 17 contados - o objetivo é ficar com o menor número possível. Ela ocupa a 11ª posição no ranking liderado por Picon, que tem três pontos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.