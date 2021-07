Patrícia Freitas fica em 12ª em primeira apresentação na vela nas Olimpíadas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Patrícia Freitas estreou na Vela nas Olimpíadas de Tóquio neste domingo (25). A brasileira terminou em 12º lugar, com 12 pontos. Vale ressaltar que, na modalidade em questão, ficam à frente na colocação as atletas que menos pontuam.

