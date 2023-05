Paris 2024: Atleta amazonense de judô é promessa para Olimpíadas

O amazonense não esconde o sentimento de querer estar entre os melhores da modalidade e conquistar seu principal foco. “Meu maior sonho é representar o Brasil nas Olimpíadas e estou treinando todos os dias para isso. Sei que meu esforço vai me ajudar a conquistar esse objetivo e por meio do projeto vou mostrar que podemos conquistar muitos títulos para o Amazonas”, ressaltou Victor Maximus.

O amazonense que começou no judô aos 5 anos, como uma brincadeira de escola, hoje faz do esporte sua evolução diária. Em uma rotina intensa de treinos de musculação, preparação física e aulas de judô, Victor Maximus tem sido destaque nacional na modalidade.

“Pelo seu desempenho e resultados, sabemos do potencial dele para conquistar a vaga para Seleção Olímpica de Judô”, destacou Sandro Viana, coordenador do projeto olímpico.

