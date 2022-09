Parintins FC bate Unidos do Alvorada e está na série A do Amazonense 2023

Manaus/AM – A classificação do Parintins FC para a série A do Campeonato Amazonense de 2023 chegou com o resultado da partida contra o Unidos do Alvorada realizada neste sábado, dia 17, no estádio Carlos Zamith e decidida nos pênaltis.

Nos dois tempos normais, o Parintins FC venceu por 1 a 0 o Unidos do Alvorada, em jogada finalizada por Gabriel Manga em cobrança de falta convertida em gol aos 31 minutos do segundo tempo.

Com esse resultado, a disputa foi para os pênaltis e o Parintins FC deu de 5 a 4 no Unidos do Alvorada.

O adversário do Parintins FC, na final, vai ser decidido neste domingo, no confronto entre Rio Negro e RB do Norte, em jogo que acontece às 15 horas no estádio Carlos Zamith.