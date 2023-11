Parintins FC anuncia lateral-esquerdo Gabriel Henrique, ex-Corumbaense-MS

Manaus/AM - O Parintins FC abriu a semana anunciando a terceira contratação para o Campeonato Amazonense de 2024. Na tarde desta segunda-feira (13), o clube do interior confirmou o acordo com o lateral-esquerdo Gabriel Henrique, de 24 anos de idade, que estava no Corumbaense, do Mato Grosso do Sul.

Gabriel é cria das categorias de base do Botafogo-SP e tem passagens por diversas equipes como Barcelona-RO, União-MS, Três Lagoas-MS, Araxá-MG, Independente de Limeira-SP, Goiânia, entre outras. Será a primeira experiência do defensor no futebol amazonense, a segunda no Norte do país.

"Fico feliz em fazer parte do elenco do Parintins. Motivado para que seja um ano de muito trabalho e de muitas conquistas para a nossa equipe na temporada", disse Gabriel Henrique.

Além do Corumbaense, nesta temporada, o atleta vestiu as camisas do Afogados-PE, Artsul-RJ e Costa Rica, onde conquistou o título do Campeonato Sul-Matogrossense e ajudou o clube a ter calendário cheio em 2024.

Com Gabriel, o Parintins FC totaliza três atletas no plantel, que será comandado pelo técnico Maurinho Fonseca. O lateral junta-se ao atacante Léo Itaperuna e ao zagueiro Luiz Bahia. Aos poucos, o grupo de trabalho vai ganhando uma cara.

Em 2024, o Barezão contará com dez clubes, divididos em duas chaves. O Parintins FC estará na Chave B, juntamente com Manauara, Princesa do Solimões, Rio Negro e São Raimundo. O jogo de estreia do Tourão será diante do Operário, em local e data a serem divulgados pela Federação Amazonense de Futebol (FAF).

Com informações da assessoria