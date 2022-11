Parças manifestam apoio a Neymar após lesão na Copa

"Nunca foi sorte? Sempre foi Deus! Fica firme irmão. Estava faltando o drama para um final feliz. A gente queria isso? Claro que não. Mas Papai do céu escreve do jeito que tem que ser, vai voltar mais firme e em nome de Jesus vai conquistar o seu objetivo?", escreveu.

Nas redes sociais, os "parças" de Neymar, como ficaram conhecidos os amigos próximos do craque, manifestaram apoio ao atacante e demonstraram confiança de que o astro voltará ao Mundial ainda mais forte (veja mais abaixo as publicações).

SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Neymar passou por exame nesta sexta-feira (25) que confirmou uma lesão ligamentar no tornozelo direito, além de um edema ósseo. A situação preocupa, e o camisa 10 da seleção brasileira, que tem retorno para a Copa do Mundo do Qatar incerto, recebeu apoio dos melhores amigos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.