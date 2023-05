Paratleta ouro no Campeonato Brasileiro de Atletismo fala sobre a importância do esporte

Manaus/AM - Determinação e superação fazem parte da rotina do paratleta Wesley de Oliveira, que conquistou a medalha de ouro na prova de 400 metros e bronze nos 100 metros no Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Atletismo Sub-20 e Sub-17. A conquista deu ao atleta a classificação para o Campeonato Brasileiro Adulto que será em junho, em São Paulo.

Com habilidade e técnica, Wesley de Oliveira, de 16 anos, que possui deficiência visual, garantiu medalhas de ouro e bronze no campeonato. Atualmente o amazonense carrega na bagagem títulos como Brasileiro Sub-17, em 2022, e ouro nas Paralimpíadas Escolares. O paratleta treina há dois anos na Vila Olímpica de Manaus e integra a equipe da Associação Paradesportiva do Norte (Apan).

“Esse esporte mudou minha vida, antes tinha muitas dúvidas sobre minha capacidade e hoje com as amizades que criei no atletismo sou mais confiante. Estou feliz por ser campeão brasileiro sub-20 e quero melhorar cada vez mais para representar o nosso Amazonas no mundo a fora”, destacou o paratleta Wesley de Oliveira.

Para a presidente da Apan, Thais Helena Chaves, o apoio do Governo do Amazonas foi essencial para essa vitória. “Essa competição acontece uma vez ao ano e ver essa conquista é resultado de uma longa jornada de treinos diários. Agradecemos ao governador Wilson Lima que vem nos ajudando a evoluir na modalidade”, comentou.

A edição deste ano foi realizada no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo. No evento contou com mais de 200 atletas de todas as regiões do Brasil. Organizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), o campeonato teve o objetivo de identificar novos talentos nacionais na modalidade, nas provas de pista e campo.

Próximos desafios

Para este ano, Wesley de Oliveira, segue a rotina intensa de treinos em busca de mais títulos. O paratleta irá disputar a Seletiva Regional Paraolímpico que ocorrerá no dia 19 de maio e o Campeonato Brasileiro Adulto que acontecerá nos dias 15 a 17 de junho em São Paulo.