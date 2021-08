'Paralisado' com corte de Tandara, Zé Roberto celebra estar a um jogo de sonho

TÓQUIO, JAPÃO (FOLHAPRESS) - Tricampeão olímpico, o técnico da seleção feminina de vôlei, José Roberto Guimarães, 67, viveu uma situação inédita e desafiadora às vésperas de comandar o Brasil rumo a mais uma final na carreira.

Nesta sexta (6), ele foi acordado com a notícia de que a oposta Tandara, suspensa provisoriamente por doping no Brasil, precisaria ser cortada do grupo em Tóquio antes da semifinal contra a Coreia do Sul.

Segundo o treinador, na conversa que tiveram, Tandara, devastada com a decisão, afirmou não ter consumido nenhuma substância proibida. O exame realizado no dia 7 de julho, fora do período de disputa de competições, apontou a presença de ostarina, que pertence à classe de agentes anabolizantes.

"Recebi [a notícia] de madrugada. Fiquei paralisado. Depois, pensei em duas coisas: nela e no grupo. A preocupação [com o momento] de encontrar o grupo foi tensa. Eu pedi para o papai do céu me iluminar. Disse [às jogadoras]: tem uma coisa complicada que a gente precisa conversar", contou o técnico depois da vitória tranquila que carimbou a vaga para a decisão contra os Estados Unidos.

As jogadoras, que firmaram um pacto para não comentar o assunto nas redes sociais durante o dia, não tiveram contato com Tandara, que seguiu direto para o aeroporto rumo ao Brasil. Em quadra, a equipe mostrou foco para encarar a decisão sem maiores dificuldades, numa vitória por 3 sets a 0.

“Todo mundo foi pego de surpresa. Mas é um grupo, e a Tandara sempre fez parte desse grupo. É tão importante quanto qualquer uma de nós. A gente está torcendo pela inocência dela, tenho certeza de que ela vai sair bem desse caso. Ela não iria querer que a gente desfocasse", afirmou a central Carol Gattaz.

Em busca do título, as brasileiras terão seu maior desafio contra os Estados Unidos na madrugada de domingo (8), à 1h30, no horário de Brasília. No último torneio antes das Olimpíadas, a Liga das Nações, realizada entre maio e junho deste ano na Itália, o Brasil foi vice-campeão após perder a decisão justamente para as americanas, por 3 sets a 1 —também perdeu na primeira fase.

A boa lembrança para Zé Roberto está nos títulos olímpicos de 2008 e 2012 sobre a equipe dos EUA.

"Agora, estamos acabando de viver nosso luto. Temos que pensar no próximo jogo. Tem que ir com a melhor energia e jogar por ela [Tandara] também. Temos uma causa. Um jogo que temos que ganhar para tentar realizar nosso sonho", completou o treinador.