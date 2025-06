Paraguai vence Uruguai e quebra jejum de 18 anos

Com o resultado, o Paraguai subiu para a 3ª colocação, com 24 pontos, ultrapassando o Uruguai, que caiu para 5º, com 21. Mesmo com 71% de posse de bola, a Celeste foi ineficaz, enquanto a Albirroja foi objetiva e eficiente.

O Paraguai venceu o Uruguai por 2 a 0 nesta quinta-feira (5), em Assunção, pela 15ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo, e ficou mais perto de retornar ao torneio. Matías Galarza marcou no primeiro tempo, e Julio Enciso ampliou na etapa final, encerrando um jejum de 18 anos sem vencer os uruguaios.

