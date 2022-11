Para sonhar com Libertadores, Fortaleza precisa enterrar Atlético-GO na série B

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Fortaleza joga em casa neste domingo (6) contra o Atlético-GO, na Arena Castelão, pelo Campeonato Brasileiro. No décimo lugar da tabela, o clube cearense tem de ganhar para se aproximar do G8, que garante vaga na pré-Libertadores. O resultado dificultaria a permanência na primeira divisão da equipe goiana, atual 18ª colocada.

Com a goleada por 4 a 0 que sofreu do Palmeiras, o Fortaleza ficou a três pontos do São Paulo, que fecha o G8. Por isso, precisa aproveitar a sequência de dois jogos na Arena Castelão, no Ceará, para se manter vivo na disputa. Na próxima quarta-feira (9), recebe o Red Bull Bragantino.

A torcida cearense, ao menos, está animada: 37.546 confirmaram presença para este domingo.

O técnico Vojvoda ressaltou que o foco do Fortaleza segue na vaga no torneio continental, após a derrota para o campeão brasileiro antecipado. Na coletiva, ele ressaltou a qualidade do elenco adversário, que quebrou sequência de sete jogos sem derrota do clube tricolor.

O Fortaleza não anunciou desfalque relevante para a partida contra o Atlético-GO. Vojvoda deve escalar: Fernando; Juninho Capixaba, Titi, Emanuel Brítez e Tinga; Caio Alexandre, Lucas Sasha, Romarinho, Lucas Crispim e Robson; Thiago Galhardo.

O Atlético-GO pode confirmar seu rebaixamento para a série B de 2023 neste domingo (6), se perder. Para isso, Coritiba e Cuiabá também precisam vencer, na ordem, Flamengo e Palmeiras.

O técnico do clube goianiense, Eduardo Souza, terá de lidar com o desfalque do centroavante Diego Churín, suspenso pelo terceiro amarelo. O argentino é o único atacante capaz de atuar centralizado no elenco goiano.

Souza deve improvisar Wellington Rato ou Luiz Fernando na posição. O treinador tem a opção de manter Shaylon no time e escalar Airton, que perdeu a última rodada por suspensão.

Além do atacante, também voltam aos relacionados os volantes Willian Maranhão e Edson Fernando.

Um possível time titular do Atlético-GO tem: Renan; Dudu, Wanderson, Lucas Gazal e Arthur Henrique; Willian Maranhão, Edson Fernando, Marlon Freitas, Wellington Rato e Shaylon (Airton); Luiz Fernando.

Estádio: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Horário: Às 16h00 (de Brasília) deste domingo (6)

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (Fifa/SP)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (VAR-Fifa/SP)

Transmissão: Premiere