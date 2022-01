Para otimizar tempo, Atlético-MG manterá viagens em voos fretados em 2022

BELO HORIZONTE, MG (UOL-FOLHAPRESS) - Durante toda a temporada de 2021, o Atlético-MG optou por realizar as viagens para a disputa das competições em voos fretados e manterá o mesmo planejamento para este ano. Com a questão da pandemia da Covid-19, a utilização dos aviões apenas para os jogadores, funcionários e membros da comissão técnica foi a opção encontrada pelo clube para evitar que os jogadores tivessem contato com terceiros. Porém, as viagens realizadas desta maneira têm também um importante papel na otimização do tempo e na recuperação dos atletas.

As viagens em aviões fretados diminuem o tempo gasto pelo clube em deslocamento de jogo para jogo se comparado com voos comerciais. Com isso, os atletas retornam mais rápido a Belo Horizonte e conseguem iniciar o processo de recuperação com maior rapidez - principal cuidado para se evitar as lesões por desgaste.

Este é mais um investimento proporcionado pelo colegiado do Atlético. Em 2020, quando o calendário do futebol brasileiro retornou em meio à pandemia, o aporte para bancar as viagens foram feitos por Rubens Menin e Rafael Menin.

Assim como no ano passado, o Atlético terá um calendário apertado de disputa e precisará enfrentar longas distâncias, uma vez que disputará a Libertadores novamente. Nesta quarta-feira (2), pelo Campeonato Mineiro, o Galo fará seu primeiro jogo mais distante de Belo Horizonte no ano. A equipe enfrenta o Uberlândia, às 19h30 (de Brasília), no Parque do Sabiá, na cidade que fica no Triângulo Mineiro, a cerca de 537 km da capital.