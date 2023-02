Para evitar nova crise, Santos usará fator casa para tentar voltar a vencer

Além da falta de resultados, o Santos também tem sofrido com o azar no Campeonato Paulista. Contra o Santo André, por exemplo, o time de Odair por muito pouco não arrancou a vitória nos acréscimos, mas teve o gol de Daniel Ruiz anulado por impedimento.

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos venceu apenas um dos últimos oito jogos do Campeonato Paulista. A falta de vitórias preocupa o clube, que quer evitar uma nova crise com sua torcida.

