Para ajudar projeto social, cubano organiza 'corrida raiz' no Butantã

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dono de uma academia de boxe em São Paulo, o cubano Tomas Enrique Cabrera Thomas, 62, teve a ideia de realizar uma corrida de rua para arrecadar dinheiro e colaborar com o projeto social Gibi Esporte Educação, em Taboão da Serra, na região metropolitana. Nasce, assim, a primeira edição da Meia Maratona do Butantã, na zona oeste paulistana.

A largada será às 6h30 deste domingo (28) na avenida Politécnica, próximo da raia olímpica da USP (Universidade de São Paulo). A maratona terá percursos de 3 km, 7 km, 14 km e 21 km.

O desejo de Thomas era realizar a prova na própria raia olímpica, mas como não conseguiu, definiu que quase todo o percurso irá margear a pista da universidade.

"A USP queria cobrar [aluguel] R$ 14 mil, acham que tenho dinheiro. Uma corrida tem muito prejuízo com cavaletes, barracas, cones, água, camisa, chip", disse Thomas.

A determinação para fazer a prova se tornar realidade comoveu os corredores e moradores da região. Teve quem gravou vídeo para promover a maratona, classificando-a como "corrida raiz".

Até a tarde deste sábado, quase 300 pessoas se inscreveram para a prova, segundo Thomas. As inscrições custam de R$ 59 a R$ 99, esta última contém o kit com camiseta e sacochila.

"A estimativa é a de 700 corredores, se for preciso, vamos fazer umas 400 inscrições gratuitas nesta primeira edição para que ela fique conhecida", disse ele, que mudou para o Brasil em 2001.

Fisioterapeuta por formação, Thomas foi convidado, na época, pela Prefeitura de São Caetano do Sul para trabalhar com a delegação da cidade nos Jogos Abertos do Interior.

Thomas optou por continuar no Brasil mesmo após o final deste trabalho, montou a sua escola, a Cuba Boxe, no jardim Sarah, na zona oeste, e dedica parte do tempo para o projeto social em Taboão da Serra.

"Gostaria de arrecadar R$ 30 mil com a corrida. Essa seria a minha colaboração para o Gibi Esportes conseguir oferecer uniformes e um café da manhã com pão e manteiga ou queijo, com Toddy. Hoje, eles não têm isso", afirma o cubano.

Fundado pelo campeão brasileiro de boxe Antonio Cruz de Jesus, conhecido como Gibi, o projeto atende centenas de alunos de todas as idades e oferece aulas de inglês, espanhol, informática e reforço escolar, além das modalidades esportivas como capoeira, futsal e o boxe.