Pandemia faz Conmebol suspender jogos do Brasil contra Argentina e Colômbia

A seleção brasileira lidera as Eliminatórias da América do Sul com 12 pontos após quatro jogos (100% de aproveitamento). A Argentina vem logo atrás, com 10, seguida por Equador, com 9.

O Brasil recentemente ultrapassou os Estados Unidos em número de novas mortes por coronavírus por milhão de habitantes. O país completou nesta sexta-feira (5) uma semana com média móvel acima dos mil óbitos, alcançando o recorde de 1.423 no dia.

"A decisão obedece a impossibilidade de contar em tempo e forma com todos os jogadores sul-americanos. A Fifa analisará a reprogramação da rodada, em coordenação com a Conmebol e associações membro. Em breve serão estudadas diferentes opções para realização das partidas", afirmou a entidade sul-americana em suas redes sociais.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Conmebol anunciou neste sábado (6) a suspensão da rodada de março das Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo do Qatar, em 2022, em razão da pandemia.

