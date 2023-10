Pan 2023: Guilherme Toldo conquista 3º bronze para o Brasil na esgrima

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Guilherme Toldo conquistou o terceiro bronze da esgrima para o Brasil, na tarde desta terça-feira (31), em Santiago, pelos Jogos Pan-Americanos.

Guilherme ficou com a terceira colocação após perder para o estadunidense Miles Cleveland por 15 a 9.

A luta entre eles foi tensa, com alguns momentos de desentendimento com a arbitragem.

Alexandre Camargo e Mariana Pistoia já haviam faturando a medalha de bronze na modalidade na segunda-feira.

Essa foi a quinta medalha de Toldo, em quatro Pans diferentes. Com isso, ele se iguala a Arthur Cramer como maior esgrimista da história do Brasil em Pans.

"Eu fico muito contente com essa medalha aqui, sei que vai ajudar bastante o Brasil no quadro de medalha. E para a esgrima é uma medalha muito importante para o desenvolvimento do nosso esporte. Mas eu gostaria de uma medalha de uma outra cor, porque pela minha trajetória aqui, eu que na temporada passada cheguei a ser o número 11 do mundo, achei que eu poderia chegar mais fundo. Mas eu fico contente, e para ajudar com o quadro de medalhas e a esgrima brasileira, fico contente com isso também", disse Toldo após a conquista do bronze.