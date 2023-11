Pan 2023: Brasil lidera em duas classes da vela após 3º dia de regatas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Encerrado o terceiro dia de regatas nos Jogos Pan-americanos, o Brasil manteve vivas as chances de medalha em sete das 11 categorias da vela, liderando em duas delas.

Bruno Lobo, atual campeão pan-americano, é líder na Fórmula Kite masculina, e praticamente garantiu vaga na final, marcada para a próxima sexta-feira (3). No feminino, Maria do Socorro está em quarto, e ainda busca um lugar no pódio.

Martine Grael e Kahena Kunze, atuais bicampeãs olímpicas, lideram a classe 49erFX e descansaram hoje. Assim como Marco Grael e Gabriel Simões, que estão em quinto na classe 49er.

Samuel Albrecht e Gabriela Nicolino, da Nacra 17, tiveram um dia ruim hoje, mas estão em terceiro lugar. Na classe Snipe, Juliana Duque e Rafa Martins também brigam pelo pódio. Eles conquistaram o bronze em Lima-2019.

MAIS CHANCES

O Brasil também tem chances de medalhas nas pranchas da IQFoil, com Mateus Isaac, que está em terceiro, e Bruna Martinelli, quarta colocada no geral. Já Thomas Sumner, Ana Barbachan e Larissa Juk estão em sétimo na classe Lightning, mais longe da medalha.

Bruno Fontes, da ILCA 7, está em quarto, buscando um lugar no pódio, enquanto Gabriela Kidd, do ILCA 6 é apenas a sexta colocada no geral.

A vela nos Jogos Pan-americanos é disputada em Valparaíso e garante vaga em Paris-2024. Amanhã (1), as classes 49erFX e 49er disputam o terceiro dia de regatas, assim como as classes ILCA 6, ILCA 7 e Nacra 17.