Pâmela vai à decisão do Mundial de skate

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A skatista brasileira Pâmela Rosa, 22 anos, venceu a semifinal feminina da última etapa da SLS (Street League Skateboarding), em Jacksonville, na Flórida (EUA), e se classificou para a decisão da competição, que será disputada neste domingo (14). A SLS é reconhecida como um Mundial da modalidade.

Além dela, que fez 16,2 pontos na classificatória, passaram à final a americana Samarria Brevard (15,2 pontos) e as holandesas Candy Jacobs (14,8) e Keet Oldenbeuving (14,5).

Na final, as quatro se juntarão a Rayssa Leal e às japonesas Momiji Nishiya e Funa Nakayama, que ocuparam o pódio olímpico em Tóquio --a brasileira foi prata, enquanto Nishiya ficou com o ouro e Nakayama com o bronze--, além da holandesa Roos Zwetsloot. A decisão acontece neste domingo, às 14h.

O quarteto já estava classificado pela soma dos pontos obtidos nas duas primeiras etapas da SLS, realizadas em Salt Lake City e Lake Havasu. Rayssa venceu ambas, respectivamente em agosto e outubro, e lidera a corrida feminina.

A disputa deste sábado contou ainda com a brasileira Marina Gabriela, que ficou na sexta colocação e não conseguiu a classificação à decisão.

Entre os homens, três brasileiros estarão na final. Além de Felipe Gustavo, que já estava garantido e não disputou a semifinal, Lucas Rabelo e o medalhista olímpico de prata brasileiro Kelvin Hoefler também garantiram suas vagas. Rabelo foi o primeiro colocado da etapa eliminatória, com pontuação de 26,7. Hoefler foi segundo, com 26,5. Os outros classificados foram o australiano Shane O'Neill, com 26,3 pontos, e o americano Jagger Eaton, com 26.2.

Os brasileiros Carlos Ribeiro, Luan Oliveira, Tiago Lemos e Felipe Mota não conseguiram se classificar para a grande final.

Os quatro classificados neste sábado disputarão, junto com Felipe Gustavo, os americanos Nyjah Huston e Alex Midler e o português Gustavo Ribeiro a final neste domingo, às 16h30. O SporTV transmite.